São Paulo registra novo recorde histórico de abertura de empresas em setembro

Da Redação

São Paulo teve novo recorde histórico de abertura de empresas. O apurado no mês de setembro foi de 23.205 novos cadastros de pessoas jurídicas, somando-se os números dos 645 municípios paulistas. Esta é a maior marca alcançada desde 1998, ano em que foram iniciados os levantamentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e responsável pelos registros mercantis no Estado.

“Este é um bom sinal que demonstra a gradual recuperação econômica do Estado de São Paulo, após o pior período da economia no Brasil e no mundo, diante da pandemia da COVID-19. Em setembro, o saldo positivo, entre empresas que abriram e fecharam as portas, é quase 30% superior ao mesmo período de 2019. É a maior abertura de novas empresas na história de São Paulo, pelos dados da JUCESP”, destacou o Governador João Doria.

Esta é a quinta alta seguida na abertura de empresas em São Paulo desde abril, período em que foi perceptível a desaceleração devido aos impactos econômicos da pandemia do coronavírus. O registro mais recente supera o mês de agosto, quando foram realizadas 22.825 novas constituições empresariais, número que já havia sido o maior em 22 anos.

“Este resultado aponta que seguimos no caminho certo para a retomada econômica do estado. Estamos trabalhando para estimular novos empresários e a economia. Nosso maior objetivo é gerar emprego e renda, além de facilitar a abertura de novos negócios”, destaca a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patricia Ellen.

A JUCESP também registrou o menor número de encerramentos de empresas nos últimos dois meses, com 9.859 baixas. Com isso, o estado contabiliza o maior saldo líquido anual: 13.346 novos CNPJ’s. Comparado ao mês anterior, o saldo é 14,9% maior, com 11.614 cadastros encerrados. O aumento chega a 29% na comparação com setembro de 2019, quando foram abertas 10,3 mil empresas.

*Dispensa de tarifa para abertura de novas empresas*

Em razão da pandemia do coronavírus, a JUCESP dispensou o pagamento da tarifa para abertura de novas empresas no estado. A medida faz parte do plano de retomada econômica para impulsionar ainda mais o empreendedorismo e estimular a economia, atenuando os impactos na geração de emprego e renda. A medida tem validade até o dia 23 de outubro e contempla todos os tipos jurídicos de empresas.