Botucatu: após tamanduás, raposinha do mato é atropelada na Gastão Dal Farra

Local é o mesmo onde pelo menos 3 tamanduás-bandeira foram mortos

Do Leia Notícias

Uma raposinha do mato foi atropelada na noite desta segunda-feira (5), na Rodovia Gastão Dal Farra, em Botucatu. O local é o mesmo onde pelo menos 3 tamanduás-bandeira foram atropelados no último mês.

Ferida, a raposinha que está prenha, foi resgatada por moradores com vida e encaminhado ao Cempas, da Unesp de Botucatu.

De acordo com o grupo de moradores dos bairros Demétria, Laguna e outros grupos da região da obra da represa do Rio Pardo, o desmatamento e a movimentação na região tem causado a evasão dos animais que correm para a estrada e acabam mortos.

Com o inicio das obras da represa e a morte dos animais, os moradores fundaram uma comissão para reivindicar mais cuidados com a questão ambiental. Eles iniciaram com um abaixo-assinado pedindo uma fiscalização mais eficiente na preservação do ecossistema local.

Eles relatam também que o descaso é tanto que a Sabesp cancela as reuniões marcadas e não cumprem as exigências ambientais do projeto.

O grupo com mais de 50 pessoas tenta conversar com os responsáveis da obra, pois alegam que estão sendo diretamente impactados. Sem respostas, o moradores temem pelo avanço das obras e maiores danos ambientais.

Sem apoio local, eles afirmam que irão recorrer ao Ministério Público do estado de SP.