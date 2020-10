Morre o professor Osni Bertotti Leme

Leme foi um dos condutores da Tocha Olímpica, em 2016

Da Redação

O esporte e a educação botucatuense estão em luto. Morreu nesta segunda-feira, 5 de outubro, o professor Osni Bertotti Leme, aos 75 anos.

As causas do óbito não foram informadas. Velório ocorre de forma restrita a familiares no Complexo Orlando Panhozzi e o sepultamento as 17 horas, no Cemitério Portal das Cruzes.

Leme foi professor de educação física de 1965 a 1972. Também acumulou o cargo de diretor da escola estadual Dom Lúcio Antunes de Souza, na Vila dos Lavradores. Aposentou-se no ano de 1997.

Figura pública na Cidade, o professor também exerceu vida política, sendo vereador entre as Legislaturas de 1993 a 1996 e de 1997 a 2000.

Mas sua vocação era o esporte. Por mais de três décadas treinou a equipe de atletismo de Botucatu, o que valeu o reconhecimento para ser um dos condutores da Tocha Olímpica, quando de sua passagem por Botucatu, em 2016.