Unesp tem novo instrumento para aprimorar qualidade do ensino

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) implantou em 21 de setembro um novo sistema para avaliação das disciplinas por estudantes e professores dos 136 cursos de graduação. As disciplinas reúnem o conteúdo ministrado em sala de aula e o novo instrumento busca gerar subsídios para o aperfeiçoamento da gestão do ensino de graduação, contribuindo para o aprimoramento das disciplinas ministradas pelos docentes.

A avaliação será realizada semestralmente ou anualmente, a depender do oferecimento da disciplina, por meio de um instrumento padrão, com 14 perguntas a serem respondidas pelos estudantes e quatro questões destinadas exclusivamente aos professores. A avaliação das disciplinas do segundo semestre de 2019 segue até o dia 20 de outubro.

No modelo anterior, que vigorou até o ano passado, cada estudante de graduação respondia 36 perguntas para cada disciplina em que estava matriculado. O excesso de perguntas e a complexidade do processo comprometiam a efetividade dos resultados.

“Antes, se o estudante cursava dez disciplinas em um semestre, respondia a 360 perguntas no fim daquele período. Então, as respostas se tornavam automáticas, sem critério e pouco ou nada refletiam sobre o ensino e a dinâmica das disciplinas”, afirma a professora Gladis Massini-Cagliari, pró-reitora de graduação da universidade, ao Portal da Unesp.

Projeto

Para o projeto do novo instrumento, foi feito o levantamento das críticas e dos problemas do modelo anterior e uma comissão construiu o novo formato de avaliação das disciplinas, com representantes da Câmara Central de Graduação (CCG) e apoio técnico de representantes da Pró-Reitoria, do Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas (IEP3) e do SisGrad (sistema institucional que armazena os dados da graduação).

Em relação às perguntas que constam no novo instrumento, o estudante responde sobre as disciplinas, os docentes e uma questão sobre bem-estar. O professor, por sua vez, responde sobre plano de ensino, motivação dos estudantes e rendimento acadêmico da turma. “Agora, para o discente, são 14 questões e o estudante responde comparativamente. Se ele quiser avaliar um professor e não avaliar o outro, pode fazer isso”, lembra a pró-reitora de graduação.

O novo modelo foi testado com alunos de graduação dos campus de Araçatuba e de Bauru, que tiveram a oportunidade de fazer apontamentos e dar sugestões, e depois foi levado para debate e deliberação nos órgãos colegiados centrais da Unesp.

“Aprimoramos o sistema unificado de avaliação das disciplinas criado alguns anos atrás e o tornamos mais exequível. Foi um processo bem criterioso e o novo instrumento tem todas as condições de fazer um retrato mais fiel das práticas pedagógicas em vigor e dar subsídios para aprimorar a gestão do ensino de graduação”, afirma a pró-reitora Gladis Massini-Cagliari.

A Resolução 52, de 3 de setembro deste ano, determina que, após o preenchimento eletrônico, os dados das avaliações de todas as disciplinas fiquem disponíveis na forma de relatórios, gerados pelo SisGrad, aos Conselhos de Cursos. O resultado completo de cada disciplina será colocado à disposição do departamento a que a disciplina está vinculada.

“Os alunos e os próprios docentes vão dar um feedback sobre aquela disciplina naquele ano. Podem ser detectados problemas específicos em determinadas disciplinas, que poderão ser resolvidos com mais agilidade. Será um ganho de qualidade para os nossos cursos”, diz a pró-reitora de graduação na Unesp.