Viação Pirajuçara amplia frota com 60 ônibus da Caio

Empresa opera em linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU

Da Redação

A Viação Pirajuçara tem investido em ônibus zero km equipados com o que há de mais moderno no transporte coletivo de passageiros. Por isso, o Apache Vip quarta geração da Caio, foi novamente o escolhido para compor a frota da empresa, que adquiriu mais 60 unidades do modelo, fabricado segundo os padrões e normas vigentes.

A empresa opera em linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU e faz parte da operação do Consórcio Intervias, que atua no transporte da Área1 da RMSP – Região Metropolitana de São Paulo.

Os veículos possuem 13.20 metros de comprimento, embarque dianteiro e acessibilidade garantida por elevadores e poltronas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

São compostos também por itinerários eletrônicos, localizados em pontos estratégicos das carrocerias, proporcionando melhor visibilidade das linhas, ar-condicionado e vidros que promovem condições térmicas ideais nos salões internos.

Poltronas totalmente estofadas garantem conforto durante as viagens. Para segurança, contam com sistema de monitoramento interno por câmeras.

Os Apache Vip são providos com itens de tecnologia embarcada, como tomadas USB para recarga de dispositivos móveis, preparação para sistema Wi-fi e validador eletrônico.