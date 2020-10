Avaré será palco de viagem virtual do Teatro a Bordo

Atração que acontece na quinta-feira, 8, pretende alcançar o público através da internet e do rádio

Da Redação

Em tempos de isolamento social, os artistas da trupe do Teatro a Bordo tiveram que se reinventar. A trupe de artistas, que viaja há 12 anos a bordo de seu contêiner-palco batizado de Caixola, encontrou uma forma de alcançar seu público: vão deixar o caminhão estacionado e rumar para uma aventura pelos ares, nas ondas da internet, do rádio e da imaginação.

A atividade mescla técnicas de radioteatro e ações educativas, resultando na criação de uma cena inédita por cidade, com o objetivo de resgatar histórias da cultura popular e levar arte e informação para o público infanto-juvenil, além de integrar artistas e educadores das cidades envolvidas.

“Ouvir uma história e completar as imagens com a nossa mente nos faz manter a imaginação atenta, proporcionando um distanciamento desse excesso de telas ao qual estamos todos expostos. Além de ser um meio democrático quando transmitido por rádio, pois alcança mais facilmente o público, principalmente aqueles sem acesso à internet” afirma Talita Berthi, criadora do projeto.

A ação educativa acontece a partir de oficinas de contação de histórias por videoconferências com disponibilização e acesso gratuitos.

As cenas criadas a partir do material recolhido nas oficinas serão gravadas em formato de podcast distribuídas por meio da internet e de espaços nas rádios locais.

Inscrição

O link para inscrição da oficina em Avaré está disponível no site www.caixoladehistorias.com.br. O tema será “Tipos de Contos”.

Na quinta-feira, 8, acontece a Oficina virtual de Contação por meio do aplicativo Zoom, onde as histórias serão recolhidas.

Na quarta-feira, 14, o vídeo dos artistas locais com tradução em Libras será publicado no canal do YouTube do Caixola. Os relatos da oficina serão transformados em um podcast publicado no Spotify e também no YouTube.

O projeto Teatro a Bordo – Caixola de Histórias é apresentado, no trecho da concessionária CCR SPVias, pelo Ministério do Turismo e Instituto CCR, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em uma realização da BERTHI Produção e Arte e apoio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

Serviço

Facebook: https://www.facebook.com/ teatroabordo

Instagram: @teatroabordo

YouTube: https://bit.ly/2DYm5wu

Spotify: https://spoti.fi/2OJlIs3