Eddie Van Halen, um dos maiores guitarristas da história do rock, morre aos 65 anos

Eddie Van Halen foi um dos maiores guitarristas de rock da história e fundou em 1972 junto com o seu irmão, Alex, a banda batizada dois anos depois com o sobrenome deles.

O Van Halen foi uma das bandas mais influentes do hard rock e também do heavy metal. O estilo enérgico e espalhafatoso da banda marcou a cultura dos anos 1980. Em 2007, o grupo entrou para o Hall da Fama do Rock.

Os riffs e solos virtuosos de Eddie viraram referência no rock. Um dos mais marcantes foi em “Eruption”, em que ele ajudou a popularizar o “tapping”, técnica em que as duas mãos são usadas no braço da guitarra.

Outros solos inesquecíveis do músico acontecem em “Panama”, “I’m the one”, “Ice cream men”, “You’re no good”, “Hot For Teacher” e “Jump”.

Vida na guitarra

Ele nasceu em Amsterdã, na Holanda, mas se mudou ainda criança com a família para a Califórnia, nos EUA.

Na segunda metade da década de 1970, o Van Halen começou a se destacar na cena de rock de Los Angeles. Eles lançaram o disco de estreia em 1978.