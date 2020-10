Encceja: canais de Educação do Youtube produzem série especial para auxiliar nos estudos

Projeto também terá uma série documental na Band

Para auxiliar estudantes que vão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), os canais de Educação do Youtube se uniram em um projeto com objetivo de acompanhar e ajudar o candidato desde o momento da inscrição até o resultado do exame. A prova está prevista para ser aplicada em abril de 2021.

Cada youtuber vai produzir cinco conteúdos exclusivos, incluindo dicas específicas de cada matéria prevista no edital do Encceja, com exceção do canal Termine seus Estudos, que fará uma série de 12 vídeos.

Além dos conteúdos dos canais educativos, o projeto também terá uma série documental no canal da Band e, outra, no Portal Kondzilla sobre a origem e importância do Encceja. Todos os conteúdos também serão reunidos e publicados em playlists no canal dos criadores e na plataforma YouTube Edu.

Confira os canais participantes:

Biologia Total

Ciência Todo Dia

Débora Aladim

Matemática Rio com Prof. Rafael Procopio

Professor Noslen

Redação e gramática Zica

Termine seus Estudos

Como funciona o Encceja

O Encceja é uma prova do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que avalia o conhecimento das pessoas matriculadas na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA).

As provas são aplicadas para estudantes que moram no Brasil ou no exterior, inclusive às pessoas privadas de liberdade que não terminaram os seus estudos na idade apropriada.

A prova possibilita certificação de conclusão dos ensinos fundamental e médio. Para a certificação do ensino fundamental é preciso ter idade mínima de 15 anos completos no dia de realização do exame. Já para certificação do ensino médio é exigido ter uma idade mínima de 18 anos completos na data de realização do exame.

Quem deve fazer EJA

A Educação de Jovens e Adultos (antigo Supletivo) é uma modalidade que permite que pessoas que não tiveram acesso à escola na idade convencional concluam seus estudos nos ensinos fundamental e médio.

Nesta formação, o aluno conclui os estudos em menos tempo em comparação à educação regular. A EJA é composta por módulos, e cada uma das suas etapas equivale a uma série ou ano do ensino tradicional, com duração de seis meses.

O programa de bolsas de estudo, Educa Mais Brasil, oferece oportunidades para quem precisa fazer EJA. São bolsas de até 70% de desconto nas mensalidades e a inscrição é gratuita. Busque pela sua série aqui e comece a estudar!