Médicos de Botucatu são homenageados pelo Cremesp no combate à Covid-19

Profissionais contribuíram para o projeto e foram homenageados pelo Conselho

Da Redação

Para otimizar a rotina hospitalar no enfrentamento da Covid-19 e oferecer aos pacientes o que há de melhor em termos de conhecimento médico, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) lançou no último mês o Manual do Cremesp de Melhores Práticas Clínicas na Covid-19. A obra reúne conteúdo técnico baseado em evidências com informações práticas detalhadas para médicos, em relação ao atendimento e tratamento de pacientes com Covid-19.

Desde o início da pandemia no Brasil, o Cremesp passou a organizar aulas on-line como estratégia de resposta sobre uma doença ainda desconhecida, trazendo tantos dados clínicos quanto ao manejo de pacientes portadores da Covid-19.

Assim, informações publicadas no Manual foram obtidas pelo conhecimento de profissionais renomados, considerados referência no assunto de várias instituições estaduais, apresentado em lives promovidas pelo Cremesp. Quatro médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) contribuíram para o projeto e foram homenageados pelo Conselho, em reconhecimento ao serviço prestado aos médicos brasileiros no enfrentamento da infecção. São eles:

Dr. Alexandre Naime Barbosa, Chefe do Serviço de Infectologia do HCFMB, representando a parte clínica como infectologista que tem cuidado dos pacientes e um dos autores do texto “Potenciais Estratégias Terapêuticas de Covid-19”, da revista Ser Médico, edição 90.

Dra. Mônica Bannwart Mendes, Infectologista e Dra. Patrícia Maria Sales Polla, Chefe do Serviço de Terapia Intensiva (SETI) do HCFMB, representantes dos profissionais da UTI Covid-19e autoras do texto “Aspectos Cínicos da covid-19”, revista Ser Médico n° 90, usado também no Manual.

Dra. Erika Paiva Ortolan, Diretora de Assistência do HCFMB, representando a administração hospitalar e apresentadora da Palestra on-line “Administração de leitos hospitalares, referências e contrarreferências de Covid-19.

Segundo o Dr. Alexandre Naime Barbosa, materiais como este são de extrema importância para o momento atual. “A curva de aprendizado que a medicina obteve nos últimos meses está promovendo redução da mortalidade por COVID-19, e nada mais importante neste momento do que a disseminação do conhecimento”, explica.