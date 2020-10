Famesp abre dois Processos Seletivos para médicos em Botucatu

No período de 8 a 19 de outubro de 2020, os interessados poderão se inscrever

Da Redação

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), no estado de São Paulo, anuncia dois Processos Seletivos para contratação de profissionais por meio do regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No edital de nº 068/2020, há uma vaga para o cargo de médico psiquiatra, a fim de atuar no Centro de Saúde Escola – Unidade Auxiliar da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais serviços de saúde administrados pelo Hospital das Clínicas na cidade de Botucatu. Já o edital nº 069/2020 traz uma chance de médico clínico geral para atuação no Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp e demais unidades com as quais a Fundação mantenha convênio na cidade de Botucatu.

Requisitos, jornada de trabalho e salário

Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino superior em medicina, residência médica na área de psiquiatria, sejam brasileiros, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, não possuírem antecedentes criminais, tenham boa saúde física e mental, entre outros.

A carga horária a ser cumprida é de 12 e 30 horas semanais e o salário base ofertado equivale a R$ 2.600,20 e R$ 6.500,49.

Inscrição e seleção

No período de 8 a 19 de outubro de 2020, os interessados poderão se inscrever, exclusivamente via internet, no site da Famesp. O valor da taxa a ser paga é de R$ 100,00. Não haverá isenção do valor.

Os profissionais serão submetidos à prova escrita, composta por três questões discursivas. Também haverá análise de currículo documentado. Para aplicação da prova, está previsto o dia 21 de outubro de 2020, às 18h, com duração máxima de 2 horas, na Sede Administrativa da Famesp, que fica na rua João Butignolli, s/n., Rubião Jr. Caso haja empate, a preferência será dada ao profissional de maior idade.

Validade

A validade do presente Processo Seletivo será de seis meses, com possibilidade da prorrogação por igual período.