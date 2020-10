Sebrae-SP realiza Rodada de Negócios Virtual para a cadeia de alimentos e bebidas

Objetivo da Rodada de Negócios Virtual é criar mais um canal para empresas

Da Redação

Micro e pequenas empresas que vendem produtos e serviços que podem interessar aos supermercados podem se inscrever para a Rodada de Negócios Virtual do Sebrae-SP voltada para o setor de alimentos e bebidas. As negociações ocorrerão no dia 8 de outubro e as inscrições são gratuitas.

O objetivo da Rodada de Negócios Virtual é criar mais um canal para empresas do Estado de São Paulo venderem seus produtos e oferecerem seus serviços. Na ação voltada para o setor de supermercados, podem se inscrever empresas de toda a cadeia produtiva desse segmento, como fornecedores de carnes, verduras, laticínios, bebidas, produtos de limpeza e equipamentos para o ponto de venda, entre outros itens.

De acordo com a 7ª pesquisa do Sebrae sobre o impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios, 77% das empresas registraram queda no faturamento mensal.

“A crise atingiu em cheio os pequenos negócios, que tiveram forte queda em suas vendas. E o que o Sebrae está fazendo é ajudar na aproximação com potenciais compradores. Uma negociação bem feita pode salvar um negócio e abrir caminho para uma parceria duradoura”, destaca Wilson Poit, diretor-superintendente do Sebrae-SP.