Volta às aulas opcionais ocorre nesta quarta (7) nas escolas estaduais; em Botucatu escolas ainda estão fechadas

A reabertura deve respeitar limites máximos de alunos e protocolos sanitários

Da Redação

O Governo de São Paulo manteve a volta opcional das aulas para alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual a partir de quarta-feira (7). Para as escolas que atendem alunos do ensino fundamental, a data prevista de retorno foi alterada para o dia 3 de novembro. Tanto o calendário de retomada presencial como a realização de atividades de reforço nas escolas municipais, estaduais e privadas dependem da autorização de cada prefeitura.

Em Botucatu, porém, o prefeito Mário Pardini (PSDB) optou por não liberar o retorno às aulas devido a pandemia.

“O Governo de São Paulo decidiu iniciar o retorno pelos alunos matriculados no ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos porque são os ciclos de ensino que podem ser mais afetados pela evasão escolar, prejudicando os estudantes mais vulneráveis. A volta às aulas está condicionada, evidentemente, à autorização dos prefeitos de cada um dos 645 municípios de São Paulo”, afirmou o Governador.

A reabertura deve respeitar limites máximos de alunos e protocolos sanitários. Nas redes privadas e municipais, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental podem ter até 35% dos alunos por dia em atividades presenciais. Para os anos finais dos ensinos fundamental e médio, o limite máximo é de 20%. Na rede estadual, só é permitido o atendimento de até 20% em todas as etapas.

Para a volta gradual às aulas, o estado disponibilizou R$ 50 milhões por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola para aquisição de materiais de higiene e adaptação de banheiros. Para garantir a segurança da comunidade escolar na rede estadual, a Secretaria da Educação vai distribuir 12 milhões de máscaras de tecido, 300 protetores faciais de acrílico, 10.168 termômetros a laser, 10 mil totens de álcool em gel, 221 mil litros de sabonete líquido, 78 milhões de copos descartáveis, 112 mil litros de álcool em gel e 100 milhões de unidades de papel toalha.

4º ano do ensino médio opcional

Os alunos que desejarem também terão a opção em 2021 de cursar o 4º ano do ensino médio para aprofundar os conhecimentos e corrigir possíveis lacunas na aprendizagem em determinadas disciplinas. A medida visa contribuir com a formação integral dos alunos e apoiá-los no ingresso ao ensino superior, se assim desejarem.

Para isso, os interessados deverão manifestar interesse em permanecer na rede na estadual e cursar o 4º ano a partir desta terça-feira (6) e posteriormente confirmar esta solicitação em dezembro. Ele também deve escolher entre 3 e 13 disciplinas para compor seu currículo. A oferta de vagas vai variar de acordo com a disponibilidade da escola.

Em janeiro serão oferecidas aulas de reforço para os alunos que optarem.