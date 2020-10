Botucatu: candidaturas do PT e PSL são as únicas deferidas, até o momento, pela Justiça Eleitoral

As candidaturas de Mário Ielo (PDT), Mário Pardini (PASB) e Pedro Pereira (PCO) ainda não tiverem o deferimento e seguem sendo analisadas pela Justiça.

As coordenações das campanhas acreditam que o deferimento deve ocorrer nos próximos dias, após a análise dos questionamentos que ocorreram com essas candidaturas, por adversários e Justiça Eleitoral.

PDT – O candidato Mário Ielo (PDT), da coligação Feliz Cidade Para Todos”, teve questionamento da Justiça Eleitoral referente a supostas irregularidades em prestações de contas de gastos públicos na Saúde, Educação e Esportes, durante a sua gestão, quando foi prefeito. Mário Ielo afirma que houve equívocos do Ministério Público Eleitoral, referente as prestações de contas e que ele é elegível, pois já disputou outras eleições após julgamentos do TCE.

PSDB – O candidato Mário Pardini, que disputa a eleição, teve pedido de indeferimento do registro de candidatura para as eleições deste ano e suspensão de mandato, devido a irregularidades na desincompatibilização seis meses antes na Sabesp para disputar eleição e também denunciou o recebimento, nos primeiros meses do atual mandato, pagamentos acumulados na Sabesp e Prefeitura. Pardini afirma que está regular na Justiça Eleitoral.