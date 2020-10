Covid-19: Brasil tem 27.750 novos casos e 729 mortes em 24h

De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.414.564 pessoas já se recuperaram da doença

Da Agência Brasil

As autoridades de saúde registraram 27.750 novos casos e 729 mortes nas últimas 24 horas em decorrência da covid-19. As mortes acumuladas desde o início da pandemia do novo coronavírus alcançaram 148.957. Até ontem, o total de óbitos estava em 148.228. Outros 2.346 estão em investigação.

As informações foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em seu balanço diário na noite desta quinta-feira (8). A atualização consolida dados enviados pelas secretarias de saúde.

Os casos de covid-19 do início da pandemia até hoje totalizaram 5.028.444. Até ontem, o painel do Ministério da Saúde marcava 5.000.694 casos acumulados de covid-19.

Ainda há 464.923 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.414.564 pessoas já se recuperaram da doença.

Covid-19 nos estados

Com 215 mortes e 5.649 casos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 36.884 mortes e 1.022.404 casos confirmados acumulados do novo coronavírus.

Do total de casos diagnosticados, 898.416 pessoas já estão recuperadas.

O número de pacientes internados em todo o estado, em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, é de 8.753 pessoas. Desse total, 3.726 pessoas estão internadas em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) é de 43,4% no estado e de 42,2% na Grande São Paulo.

Os estados com mais mortes são São Paulo (36.884), Rio de Janeiro (19.110), Ceará (9.111), Pernambuco (8.387) e Minas Gerais (7.897). As Unidades da Federação com menos casos são Roraima (666), Acre (669), Amapá (724), Tocantins (996) e Mato Grosso do Sul (1.395).