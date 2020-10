Desafio Empreenda em Botucatu inicia com 20 ideias selecionadas

Iniciativa busca desenvolver habilidades empreendedoras através de encontros virtuais

Da Redação

O Desafio Empreenda Botucatu / Escola de Inovadores – 2020 tem início marcado para este sábado (10), com 20 ideias selecionadas (de um total de 32 inscritas).

Os encontros (nove no total), por conta da pandemia, ocorrerão no formato online. Têm o objetivo de capacitar e estimular pessoas a desenvolverem seus próprios modelos de negócio.

O primeiro webinar terá como tema “Saber Empreender com Atitudes Empreendedoras”. Propriedade Intelectual, Legalização Empresarial, Tecnologia Aplicada aos Negócios são alguns dos temas a serem abordados nas capacitações, que ocorrerão até dezembro.

“Estamos felizes em iniciar o desafio onde os empreendedores poderão desenvolver suas habilidades e conhecimentos sobre empreendedorismo e damos a boas vindas a todos os participantes”, enfatiza a Profª Ana Lúcia Marcondes, professora da Fatec Botucatu e agente de inovação INOVA CPS.

Realização

O Desafio Empreenda Botucatu, que chega à sua quinta edição consecutiva, é uma iniciativa do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico Botucatu (NEI), no qual reúne inúmeras instituições ligadas a ensino, pesquisa, empreendedorismo e inovação.

A metodologia utilizada é da Escola de Inovadores, gerenciada pela INOVA CPS, do Centro Paula Souza. A Fatec Botucatu será responsável pela aplicação dos conteúdos e coordenação das atividades.