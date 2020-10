Governo de São Paulo inaugura Deic em Bauru

Da Redação

O Governador João Doria inaugurou nesta quinta-feira (8) a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil em Bauru. A unidade reúne todas as atividades de polícia especializada, o que traz mais organização e eficiência ao trabalho realizado pela corporação.

“Aqui teremos 32 policiais civis: cinco delegados, seis escrivães, 17 investigadores, dois agentes policiais e dois carcereiros, além de 21 viaturas. Um dos pontos de ganho das Deics regionais é a agilidade investigatória e a ação preventiva. A unidade ajuda na inteligência da polícia a evitar o crime, o potencial criminoso é preso antes que ele execute o crime e estabelece parâmetros para evitar que outros crimes possam ser cometidos”, disse Doria.

Subordinada ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior 4 (Deinter 4), a Deic é composta pela junção das delegacias de investigações Gerais (DIG), Sobre Entorpecentes (Dise) e sobre Homicídios, além do Setor Especializado de Combate aos crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD) e Grupo de Operações Especiais (GOE).

A unidade atua no combate aos crimes de maior relevância: crime organizado, lavagem de dinheiro, homicídio e latrocínio, crimes contra o patrimônio (roubo a banco e roubos de maior repercussão) e tráfico de drogas, além de realizar ações preventivas com o GOE.

A Deic foi instalada em um imóvel alugado na Avenida Rodrigues Alves, nº 23, na Vila Cardia, onde funciona a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. O local abrigava a DIG e a Dise – unidades já extintas. A unidade especializada da Polícia Civil foi criada por meio de decreto estadual no mês de fevereiro. As atividades foram iniciadas em abril e o imóvel sede passou por obras, que tiveram início em maio e foram concluídas em setembro.

“Quando assumi o Governo de São Paulo em janeiro de 2019 reafirmei o que já havíamos dito durante a campanha que faríamos 10 Deics regionalmente. Esta é a quarta que estamos inaugurando, já temos mais duas para inaugurar nos próximos dois meses e completaremos no ano que vem as dez unidades, bem antes de 2022”, completou o Governador.

Foram investidos mais de R$ 225 mil na reforma, R$ 165.417,02 do Governo de São Paulo e R$ 60 mil de doações por empresários, para adequação do espaço, que conta com mais de 50 cômodos entre salas, celas, banheiros, auditórios e recepção.