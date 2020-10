Inbrasp inaugura novo Centro Administrativo de Vendas em Botucatu

Centro Administrativo de Vendas contempla um novo showroom e espaço de atendimento ao cliente

Da Redação

A Inbrasp – Indústria Brasileira de Plásticos, com atuação no mercado de fornecedores de peças automotivas, inaugurou ontem, 06 de outubro de 2020, um novo centro comercial sediado em sua unidade matriz, localizada em Botucatu.

“A evolução pela qual a Inbrasp vem passando nos últimos anos é motivo de grande satisfação, um trabalho brilhante e que exige investimentos para continuar atendendo as demandas e necessidades de nossos clientes”, pontua o diretor de suprimentos do Grupo Caio, Sr. Marcelo Ruas.

O Centro Administrativo de Vendas contempla um novo showroom e espaço de atendimento ao cliente, totalmente integrados aos departamentos de vendas e engenharia. Concebido por profissionais da área de design, o ambiente mescla referências do estilo industrial e moderno, com o uso de metais, madeira, e materiais reutilizados.

Para manter um ambiente clean, as amostras de peças produzidas pela Inbrasp, algumas de grande dimensão, foram fixadas no teto e nas paredes do showroom. Algumas paredes em vidro e metal promovem maior conexão entre as equipes.

Sobre a Inbrasp

A Inbrasp é uma empresa destinada ao fornecimento de peças plásticas automotivas com enfoque nos segmentos agroindustrial, movimentação de terra, automobilístico, caminhões e ônibus. A produção utiliza os processos de manufatura de alta tecnologia, com equipamentos de última geração para: Extrusão de Chapas, Termoformagem a Vácuo (Vaccum Forming), Injeção Termoplástica, Injeção RIM DCPD, Pintura e Colagem por Adesivos.

Com mais de 10 anos de atividades e 3 parques fabris, sendo 2 em Botucatu e 1 na cidade de Betim, Minas Gerais, a Inbrasp pertence ao Grupo Caio e emprega atualmente cerca de 650 colaboradores.