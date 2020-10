Hospital das Clínicas recebe doação de aparelho para detecção da covid-19

Equipamento que custou quase R$ 100 mil e foi doado pela Bracell

Da Redação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) anunciou, na manhã da última quinta-feira, 8, mais um importante avanço na ampliação da estrutura do combate à Covid-19: a doação de um equipamento que auxiliará na testagem diagnóstica da doença em pacientes atendidos pelo HC e, após a pandemia, também irá contribuir no diagnóstico de outras doenças infecciosas e genéticas.

Esta ação foi encabeçada pela empresa Bracell, uma das maiores produtoras de celulose solúvel especial do mundo, com operações em Lençóis Paulista (SP), responsável pela doação do equipamento que custou quase R$ 100 mil.

A oficialização da doação ocorreu na Sala da Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e contou com a presença do Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; da Vice-Diretora da FMB, Profª Titular Jacqueline Costa Teixeira Caramori; do Diretor-Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar (Famesp), Dr. Antonio Rugolo Junior, da professora Rejane Maria Tomzini Grotto, responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular do HCFMB e da Diretora de Assistência à Saúde, Dr.ª Érika Ortolan. Representando a Bracell, estiveram presentes a médica do trabalho da unidade, Dr.ª Juliana A. S. da Silva Telles, e a Gerente Sênior de Relações Corporativas, Comunicação e Sustentabilidade, Sabrina de Branco, além de outros colaboradores.