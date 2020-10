Proposta exige instalação de câmeras em viaturas policiais de todo o País

Equipamentos deverão possuir resolução suficiente, ajuste de foco e sensibilidade

Da Agência Câmara

O Projeto de Lei 3796/20 torna obrigatória a instalação de câmeras de vigilância no interior de veículos dos órgãos de segurança pública em âmbito nacional. O texto tramita na Câmara dos Deputados.

Segundo o projeto, os equipamentos deverão possuir resolução suficiente, ajuste de foco e sensibilidade compatível com iluminação local para permitir a identificação de pessoas ou situações, além da possibilidade de impressão. As imagens serão preservadas por, no mínimo, 120 dias.

“A filmagem da ação policial é ferramenta utilizada pelas principais polícias mundiais e visa, particularmente, resguardar o policial e comprovar a correta abordagem, preservando as provas colhidas”, afirma o autor da proposta, deputado Igor Kannário (DEM-BA).