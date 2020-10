Preso mais um suspeito de assalto ao Banco do Brasil em Botucatu

O criminoso foi detido em uma chácara na área rural de Sumaré, na Grande SP

Da Redação

A Polícia efetuou na madrugada deste sábado, 10 de outubro, a prisão de mais um envolvido no ataque à agência do Banco do Brasil, uma joalheria e também promoveu intenso confronto contra a Polícia Militar, em Botucatu no final de julho.

O criminoso foi detido em uma chácara na área rural de Sumaré, na Grande SP, após investigações. Policiais ficaram em campanha nas redondezas da propriedade, até que o indivíduo saiu do local junto de outras pessoas. Ao ocorrer a tentativa de abordagem, o mesmo fugiu para um matagal, mas foi cercado e preso.

Após dois meses do roubo, que culminou com o roubo também a uma Joalheira, doze pessoas envolvidas diretamente estão presas, incluindo um dos líderes da quadrilha.

Além disso, dois suspeitos são investigados e um homem suspeito de colaborar com o bando foi morto em confronto.

O roubo, que teve repercussão nacional, causou prejuízo de R$ 1,6 milhão, além de sitiar a Cidade durante o ato.

