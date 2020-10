Governo divulga edital com 1.400 vagas para doutorado fora do Brasil

As IES terão até o dia 12 de março de 2021 para selecionar seus candidatos

Da Redação

O Ministério da Educação, por meio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), está ofertando 1.400 bolsas fora do Brasil para doutorandos de programas de pós-graduação (PPG). O edital, referente ao Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE), foi publicado no Diário oficial da União desta sexta-feira (9). Com o orçamento de R$89,8 milhões, o Programa permite que alunos matriculados em cursos de doutorado no Brasil façam parte de seus estudos em instituição no exterior.

Após a conclusão da bolsa, que dura entre quatro e seis meses, eles devem retornar ao país para a defesa da tese. Para participar do edital, o doutorando deve contar com nota igual ou superior a quatro na Avaliação Quadrienal da CAPES de 2017.

Cronograma

As IES terão até o dia 12 de março de 2021 para selecionar seus candidatos. Os aprovados nessa fase farão a inscrição pelo SICAPES, de 15/3 a 01/4, e deverão apresentar certificado de proficiência em língua estrangeira. A previsão é de que todo o processo seletivo dure até 1º de junho. Assim, as atividades no exterior terão início entre julho e setembro de 2021.