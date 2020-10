CPFL firma parceria que pode dar 50% de desconto na compra de uma geladeira nova

Qualquer cliente com a conta em dia já terá 25% de desconto na aquisição

Da Redação

A CPFL Energia e o Magalu se uniram em uma campanha que oferece até 50% de desconto para os clientes residenciais na compra de refrigeradores mais eficientes. Por meio da ação Desconto Eficiente, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da ANEEL coordenado pela distribuidora, as empresas vão investir mais de R$ 25 milhões para oferecer 23 mil novas geladeiras do modelo Inverter das marcas Samsung e Panasonic, que consomem, em média, 45% menos energia em relação a um refrigerador novo convencional.

Para garantir o eletrodoméstico com o desconto, o cliente deve ir até a loja do Magalu participante e, no momento da compra, apresentar sua conta de energia CPFL. Na aquisição da nova geladeira, o consumidor deverá se comprometer a entregar o aparelho antigo que tem em casa, que será totalmente reciclado. Além disso, ele deverá também entregar na loja, cinco lâmpadas fluorescentes, que serão trocadas por modelos de LED, mais eficientes e econômicos. As lâmpadas usadas serão recolhidas pela varejista e devidamente descartadas.

Qualquer cliente com a conta em dia já terá 25% de desconto na aquisição. Os adimplentes que recebam a fatura mensalmente por e-mail ou optarem por cadastrarem a conta por e-mail terão 30% de desconto. Já os clientes que atendam os critérios anteriores e que tenham, ainda, a Tarifa Social de Energia Elétrica receberão 50% de desconto. Esse desconto é financiado pelo Grupo CPFL Energia através do Projeto de Eficiência Energética, com o objetivo de incentivar e promover a redução no consumo de energia elétrica de seus clientes com a substituição de geladeiras não eficientes por geladeiras eficientes. Dados mostram que os refrigeradores são responsáveis por 30% do consumo médio de uma residência, por isso, a ação vai colaborar ainda para a redução da conta de energia.

A CPFL Energia estima que o total do desconto para todos os clientes que efetuarem a troca será de quase R$ 20 milhões. A economia gerada com a substituição das geladeiras antigas pelas novas vai chegar a 10 mil megawatts-hora (MWh) por ano, o suficiente para abastecer todo o consumo de energia em 4.166 residências.

Além disso, para cada geladeira adquirida, o projeto irá destinar R$ 50 para Organizações Não Governamentais (ONGs) da sua área de concessão. Em São Paulo, a ação irá beneficiar as entidades Clube Amigo dos Deficientes (CAD), ONG Há Esperança, Instituto Flora Vida, Medicão, Associação Criança Feliz, Associação Mata Ciliar, Lar dos Velhinhos e Trilhos do Jequitibá.