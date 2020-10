Dirceu Fernandes é eleito diretor da FCA/Unesp

Mandato vai de 1° de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2025

Da Redação

A chapa composta pelos professores Dirceu Maximino Fernandes, do Departamento Ciência Florestais, Solos e Ambiente, e Caio Antonio Carbonari, do Departamento de Produção Vegetal, obteve 94,33% dos votos válidos, aplicada a proporcionalidade de 70%, 15% e 15%, respectivamente para docentes, alunos e servidores técnico-administrativos, na eleição para diretor e vice-diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu.

O pleito, realizado pela terceira vez consecutiva com chapa única, aconteceu entre os dias 05 e 09 de outubro. O resultado será submetido à homologação na próxima reunião da Congregação da FCA. O mandato dos dirigentes eleitos compreende o período de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2025.

O diretor eleito da FCA, professor Dirceu Maximino Fernandes é o atual vice-diretor da unidade. É graduado em Agronomia pela Faculdade de Engenharia da Unesp, câmpus de Ilha Solteira, mestre e doutor em Agronomia e livre-docente em Fertilidade do Solo pela Unesp. O professor Dirceu atua principalmente nas áreas de Fertilidade do Solo e Adubação de Plantas.

O professor Caio Antonio Carbonari é graduado em Agronomia, mestre e doutor em Proteção de Plantas e livre-docente pela Unesp. Atua principalmente na área de Plantas Daninhas e Métodos de Controle. É o atual diretor-presidente da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf) e vice-presidente da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD).

Divulgado o resultado do pleito pela Comissão Eleitoral da FCA, presidida pelo professor Edson Luiz Baldin, os professores eleitos deixaram sua primeira mensagem para a comunidade universitária. “Queremos expressar nossa gratidão à comunidade da FCA pelo apoio. Nos sentimos muito honrados com esse respaldo dos docentes, servidores técnico-administrativos e discentes. Sabemos que os desafios são grandes, mas o nosso plano de gestão foi construído para que nossas ações sejam realizadas em conjunto com a comunidade, para que o comprometimento seja de todos”, afirmou o professor Dirceu. “A FCA somos todos nós. E todos juntos teremos que buscar saídas, pois os próximos anos não apresentam perspectivas muito favoráveis. Foram vinte e sete reuniões com a comunidade durante a campanha eleitoral, todas muito respeitosas, éticas e repletas de trocas de idéias. Isso aumenta nossa responsabilidade, mas também nos dá mais segurança para construirmos juntos as saídas para o cenário que se apresenta”.

O professor Caio Carbonari complementeou: “É um momento de bastante alegria e de muita gratidão. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, com muito comprometimento e responsabilidade para honrar o voto de confiança de nossos docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes. Agradecemos também a receptividade e o acolhimento que tivemos pela nossa comunidade durante o período da campanha. Fomos muito bem recebidos nas reuniões que fizemos. Seguimos totalmente abertos ao diálogo. Com todos os desafios e dificuldades que teremos que enfrentar, será fundamental construir soluções dialogando com nossa comunidade”.

O professor Dirceu manifestou tranquilidade com relação ao processo de transição. “O professor Carlos Wilcken (atual diretor) é uma pessoa de muito diálogo. Sempre tivemos a oportunidade de conversar, trocar idéias, alinhar pensamentos para tomar as decisões que a Faculdade necessitou nesses últimos anos. Nesse período que antecede a posse, estarei mais próximo, acompanhando as medidas administrativas ainda mais de perto para que eu possa ter um conhecimento mais aprofundado da rotina das atividades da Diretoria. Tenho certeza que será uma transição tranquila, com com muita transparência e diálogo”.