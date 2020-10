Parceria permite testagem contra a covid-19 em idosos de Avaré

No total, 123 testes foram realizados, sendo que todos deram negativo

Da Redação

Em parceria com a Associação Hepatite Zero e com a Prefeitura Municipal de Avaré, o Rotary Club de Avaré testou todos os idosos e funcionários do Asilo São Vicente de Paula e Residência do Amor Fraternal de Avaré (RAFA), ao longo do mês de setembro.

No total, 123 testes foram realizados, sendo que todos deram negativo. A importância do Projeto Corona Zero está no fato de que nos Estados Unidos e Europa, as maiores vítimas da doença são os idosos abrigados.

O Rotary Club de Avaré trabalhou desde meados de março até agora, para atingir esse objetivo. A Entidade foi selecionada pela Associação Hepatite Zero para ajudar nessa Campanha, por ter obtido “muito sucesso na campanha Hepatite Zero”, realizada em 2019.

Nessa parceria, o papel do Clube era buscar os materiais necessários para a coleta em São Paulo, cadastrar os pacientes e devolver os materiais coletados para análise laboratorial. A Prefeitura Municipal de Avaré forneceu os profissionais de enfermagem para realizar os exames.

O que é o Projeto Corona Zero?

O Projeto Corona Zero pode ser definido como sendo um conjunto de ações que tem por objetivo proteger a população mais vulnerável na pandemia do Covid-19: Os residentes das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) ou asilos e casas de retiro (bem como os trabalhadores delas).

A ideia surgiu do fato de que houve nos Estados Unidos e Europa, verdadeiro morticínio entre essa população, que respondeu por 50% do total de mortes.