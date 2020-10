Brasil tem 150,9 mil de mortes e 5,11 milhões de casos de covid-19

Os estados que registram mais mortes são São Paulo (37.314) e Rio de Janeiro (19.336)

Da Agência Brasil

O Brasil chegou a 150.998 mortes em razão da pandemia de covid-19 – nas últimas 24 horas, foram registradas mais 309 mortes pela doença, causada pelo novo coronavírus. Ontem (12), o número de óbitos desde o início da pandemia estava em 150.998. Ainda há 2.400 falecimentos em investigação.

Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada na noite desta terça-feira (13). O balanço é consolidado com base em informações enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde a partir das ações de tratamento e monitoramento que desenvolvem.

O número de casos acumulados totalizou 5.113.628. Entre ontem e hoje, as secretarias de Saúde acrescentaram às estatísticas 10.220 novos diagnósticos positivos para covid-19. Até ontem, o número de casos acumulados estava em 4.526.975.

Ainda há 435.655 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.526.975 pessoas já se recuperaram da doença.

O número de casos e de mortes é menor nos domingos e nas segundas-feiras por causa da limitação de sistematização dos dados e alimentação do painel do Ministério da Saúde pelas secretarias estaduais nos fins de semana.

Nas terças-feiras, os números diários tendem a subir pelo acúmulo de casos do fim de semana reportado neste dia. Com o feriado de ontem, nesta terça-feira, os dados refletem um acréscimo menor do que a média dos últimos dias.

Estados

Os estados que registram mais mortes são São Paulo (37.314), Rio de Janeiro (19.336), Ceará (9.140), Pernambuco (8.417) e Minas Gerais (8.145).

As unidades da Federação com menos casos são Roraima (670), Acre (675), Amapá (727), Tocantins (1.012) e Mato Grosso do Sul (1.449).

SP já soma quase 1,04 milhão de casos de coronavírus

Segundo balanço divulgado hoje (13) pela Secretaria estadual da Saúde de São Paulo, o estado paulista tem, até este momento, 1.039.029 casos confirmados do novo coronavírus, com 37.314 mortes.

Do total de casos confirmados, 928.292 pessoas já estão recuperadas da doença. Atualmente há 8.075 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo que 3.599 delas estão em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) é de 42,6% no estado e de 41,9% na Grande São Paulo.

Todos os 645 municípios de São Paulo registram ao menos uma pessoa infectada pelo vírus. Em 581 desses municípios já houve registro de ao menos uma morte por coronavírus.