Docente da Fatec Botucatu concorre a prêmio estadual Professor Inspirador

Os alunos deverão atribuir uma nota de 1 a 5 em quatro critérios

Da Redação

O professor de idiomas da Fatec de Botucatu, Marco Nagao, concorre à edição 2020 do Prêmio Professor Inspirador, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Centro Paula Souza (CPS), que visa escolher o docente com as melhores práticas e atitudes inspiradoras na opinião dos estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais.