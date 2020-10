Shopping Botucatu amplia horário de atendimento após nova flexibilização

As lojas e a praça de alimentação abrem a partir das 11h

Do Leia Notícias

A nova flexibilização da Fase Amarela do Plano SP, permitiu que shoppings, academias, salões de beleza e serviços ampliassem o tempo de atendimento de 8 horas para 10 horas diárias.

Com isso, o Shopping Botucatu já opera com novo sistema de horários. As lojas e a praça de alimentação abrem a partir das 11h. O horário de fechamento também foi ampliado. De segunda a sexta até às 21h, aos sábados às 22h e domingo permanece às 20h.