Avaré: entidade contra o câncer promoverá carreata alusiva ao Outubro Rosa

Evento visa a conscientização e prevenção do câncer de mama

Da Redação

A Carreata Rosa é organizada pela Associação Beneficente Oncológica voluntários de Avaré e acontece no dia 17 de outubro de 2020 com saída às 18h do Parque Fernando cruz Pimentel (EMAPA). Evento visa a conscientização e prevenção do câncer de mama.

O câncer de mama deve afetar mais de 66 mil mulheres neste ano, conforme estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA). É o segundo tumor que mais atinge mulheres, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

A ABOVA

A ABOVA atende centenas de pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares, realizando visitas de apoio moral, auxiliando nas necessidades básicas como medicamentos, alimentação, suplementação alimentar, fraldas, colchões apropriados, cadeiras de rodas, de banho, camas hospitalares, perucas, exames e muito mais, a entidade não tem fins lucrativos e não recebe recursos de nenhuma das esferas governamentais.

Contato: 14 99766 2204

Endereço: Rua Pará, 937 Avaré/SP

Serviço

Carreata Rosa

Dia: 17 de outubro

Horário: 18 horas

Saída: EMAPA

Participação: 1kg de alimento não perecível