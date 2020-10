Eleições na Unesp: mais de 7 mil pessoas participam de eleição a Reitor no 1º dia de votação

A votação está aberta até as 23h59 de 15 de outubro, quinta-feira

Da Redação

No primeiro dos três dias da eleição para Reitor e Vice-Reitor da Unesp, com vistas ao quadriênio 2021-2025, a Comissão Eleitoral Central (CEC) consolidou nesta terça-feira (13), conforme anunciado pelo Comunicado nº 06/2020, o número de votantes por segmentos (docentes, técnico-administrativos e discentes): 7.264 pessoas participaram da eleição até esta parcial, emitida às 17h desta terça.

O quantitativo dos votantes em cada Unidade já está disponível para as duas chapas e para o público em geral na página das eleições. Para ter acesso ao documento, clique aqui.

Na próxima sexta-feira (16), a partir das 9h, o canal da TV Unesp no YouTube vai transmitir ao vivo a totalização dos votos da eleição para Reitor e Vice-Reitor, em ato que será realizado na cidade de Bauru e contará com a presença da presidente da CEC, professora Ana Elisa Périco, um integrante da Comissão E-Voto e um assessor de cada uma das chapas concorrentes.

As chapas concorrentes são as seguintes: Chapa 1 Unesp Viva e Plural, formada pelo professor Pasqual Barretti, da Faculdade de Medicina (câmpus de Botucatu) e candidato a reitor, e pela professora Maysa Furlan, do Instituto de Química (câmpus de Araraquara) e candidata a vice-reitora; e Chapa 2 Unesp de Ponta a Ponta, formada pelo professor Enes Furlani Junior, da Faculdade de Engenharia (câmpus de Ilha Solteira) e candidato a reitor, e Héctor Luis Saint-Pierre, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (câmpus de Franca) e candidato a vice-reitor.

