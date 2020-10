Atores botucatuenses participam de quadro de conscientização política na TV Câmara Botucatu

Conteúdo inédito está sendo veiculado na TV Câmara Botucatu pelo canal 31.3

Da Redação

Compra de voto, polarização, fake news, falsas promessas e outros temas podem ser bastante sérios, mas também possíveis de serem tratados de maneira lúdica para levar informação de qualidade à sociedade. É essa a proposta do quadro Política em Cena, que estreia na TV Câmara Botucatu nesta sexta-feira (16/10): promover a conscientização política por meio da arte.

Parte da série Ligado nas Eleições 2020, o novo programa traz atores botucatuenses encenando situações do dia a dia e que ilustram a importância do cidadão consciente sobre a realidade em que vive para a construção de uma democracia plena e saudável.

“O voto secreto, a representatividade na política, o papel do vereador e da vereadora, etc, foram tratados com abordagens que se aproximam de nossos diálogos cotidianos. Há cenas mais cômicas, outras mais sérias, sempre com dois personagens e com a maioria gravada ao ar livre para segurança dos atores e equipe”, fala o professor de teatro Elias Pintanel, que colaborou como roteirista e diretor de cena de maneira voluntária, assim como todo o elenco participante.

O conteúdo inédito está sendo veiculado na TV Câmara Botucatu pelo canal 31.3 da rede aberta de televisão e canal 2 da Claro NET TV. Os sete episódios também ficam disponíveis no YouTube da Câmara de Botucatu:

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch? v=Y-AGSjjoWGs&list=PLCo45A-y_ GWcbnkkxH7iAILFdHm_0nPY9