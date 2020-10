Pardini autoriza funcionamento, com restrições, de cinemas e eventos em Botucatu

Cinemas e áreas de recreação poderão funcionar com 40% da capacidade máxima total

Por Flávio Fogueral

Após seis meses fechados e suspensos, os cinemas e eventos deverão voltar em Botucatu. É o que prevê o Decreto nº 12.112, assinado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) e publicado em caráter extra no Semanário Oficial, em 15 de outubro.

Segundo a nova norma, cinemas e áreas de recreação poderão funcionar com 40% da capacidade máxima total, respeitando as diretrizes do Plano São Paulo de Flexibilização da Economia, bem como todas as normas sanitárias exigidas. A decisão foi tomada pelo fato de Botucatu estar na Fase 3 (Amarela) do plano há mais de 30 dias.

O Plano São Paulo prevê que, conforme o município permaneça por mais de 28 dias na etapa Amarela, poderá liberar cinemas, áreas de recreação e eventos, ao adotar as seguintes medidas: