Centro da Fundação CASA de Botucatu realiza visita virtual ao Itaú Cultural

Da Redação

Os jovens que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA localizado na cidade de Botucatu participarão até o final de outubro do projeto piloto de visitação virtual e de oficinas ministradas pelos educadores do Itaú Cultural.

A ação foi articulada por meio da Gerência de Arte, Cultura e Ensino Profissionalizante (GACEP), com o objetivo de integrar centros de regiões que possuem mais dificuldade em acessar o acervo do Itaú Cultural, por conta da distância geográfica.

Outro objetivo é possibilitar uma atividade cultural enriquecedora dentro do contexto da pandemia de COVID-19, que ainda impede aglomerações de pessoas e até mesmo a abertura de alguns espaços.

No cronograma de atividades, os jovens participarão do tour virtual “Viagem no tempo: Visões do Brasil”, inspirada na exposição “Coleção Brasiliana Itaú” e da oficina de Cartão Animado, que incentiva os jovens a criarem cartões ilustrados a mão.

De acordo com a técnica da GACEP e uma das responsáveis do projeto, Denise Gama Pires Manoel, a experiência muito positiva. “ Essa visita interativa e mediada por Educadores do Itaú Cultural incentiva importantes reflexões e olhares sobre nossas origens, enquanto povo, partindo da visão de cada personagem histórico: o indígena, o colonizador, o europeu e os povos escravizados”, comentou.

As oficinas também permitem que os jovens explorem sua criatividade, como explica Denise. “É uma forma de eles também expressarem seu lado artístico, transformando-se em protagonistas de suas histórias”, concluiu.