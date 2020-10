Pedreiro, carreto e técnico de celular são os profissionais mais demandados na pandemia

Da Redação

A pandemia desencadeou novos hábitos, comportamentos e necessidades, principalmente por conta do isolamento social. Ao passarem mais tempo em casa, as pessoas passaram a usar mais seus eletrônicos, bem como começaram a ver melhorias que poderiam ser feitas. Consequentemente, a demanda por serviços que envolvem reparos de aparelhos de uso pessoal/doméstico, reformas de pequeno a médio porte e até mesmo mudanças residenciais aumentou, é o que aponta uma pesquisa do GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina, que listou os profissionais mais demandados entre março e setembro no país.