Professores da rede estadual terão curso de Libras EaD

Da Redação

Pensando em ampliar as possibilidades de comunicação e interação entre professores e alunos com deficiência auditiva, o Governo de São Paulo realiza o Curso de Libras EaD para profissionais da rede de ensino estadual.

A ação, fruto da parceria entre as Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Educação, por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (Efape), terá a duração de 40 horas, com início no dia 27 de outubro e término previsto para 15 de dezembro. Para realizar a inscrição e participar do curso, acesse o site da Efape: http://escoladeformacao.sp.gov.br/.

O conteúdo das aulas tem como objetivo capacitar os profissionais da rede de ensino estadual para melhor comunicação por meio da Libras, a fim de incluir as pessoas com deficiência auditiva que utilizam essa língua para se comunicar.

De acordo com a Base de Dados da Pessoa com Deficiência, no estado de São Paulo existem mais de 3 milhões de pessoas com deficiência. Desses, 14,49% são pessoas com deficiência auditiva.

Língua Brasileira de Sinais

A Libras não é uma linguagem, mas uma língua, já que dispõe de léxico (conjunto de palavras) e gramática (regras) próprios. Considerada língua oficial do Brasil desde 2002 e, de acordo com a lei que a oficializou, Libras possui o mesmo status que o português.