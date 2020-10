Sebrae-SP realiza seminário online para candidatos e candidatas nas eleições municipais de Botucatu e região

Guia reúne uma série de propostas para ajudar candidatos e candidatas a montarem um programa de gestão pública sólido

Da Redação

Os candidatos e candidatas nas próximas eleições dos municípios das regiões de Sorocaba e Botucatu poderão participar do seminário online promovido pelo Sebrae-SP para apresentar o “Guia para Candidatos (as) Empreendedores (as)” na terça-feira, dia 20 de outubro, às 09h. Os interessados no tema podem fazer a inscrição gratuita no link http://bit.ly/GUIACANDIDATO

O Guia reúne uma série de propostas para ajudar candidatos e candidatas a montarem um programa de gestão pública sólido, capaz de impulsionar o empreendedorismo e a geração de renda e de postos de trabalho.

Além da apresentação do Guia, o seminário, que tem o apoio da Rede Nacional de Consórcios Públicos (RNCP), vai mostrar como o Sebrae-SP pode apoiar no desenvolvimento econômico e social do município. Serão apresentadas informações sobre programas e ações do Sebrae-SP para auxiliar na implantação de políticas públicas favoráveis às micro e pequenas empresas (MPEs).

Interessados poderão acessar o conteúdo completo também no site http://candidatoempreendedor. sebraesp.com.br/

SERVIÇO

Seminário Online: Guia para Candidatos(as) Empreendedores(as)

Sala virtual: Zoom

Link: Enviado por e-mail e por WhatsApp aos participantes inscritos