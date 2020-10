Botucatu: sem plano de retomada, Escolas Particulares fecham as portas

O grupo aponta também o aumento de alunos com problemas psicológicos e distúrbios de aprendizado causados pelas aulas online e falta de contato humano.

Se as aulas graduais fossem permitidas, alunos com necessidade de reforço escolar e casos graves de alunos com ansiedade e crises de depressão poderiam ser amenizados, respeitando o retorno dentro da capacidade máxima de 35% na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e 20% para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, com distanciamento e seguindo os protocolos de saúde.

O grupo ligado as escolas particulares também critica a falta de posicionamento da Prefeitura de Botucatu sobre a retomada das aulas. “Queremos, pelo menos, conversar, acertar os detalhes para o retorno das aulas em segurança, mas até agora não conseguimos essa abertura para nosso setor”, lamentou o porta voz do grupo.

O que diz o Plano SP

Os riscos para saúde mental dos estudantes com longos períodos de isolamento devido à pandemia e ao fechamento das escolas têm sido apontados em alguns estudos. Segundo pesquisa Datafolha, 75% dos estudantes das escolas estaduais de São Paulo declararam que estão tristes, ansiosos ou irritados.

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que a paralisação das aulas presenciais gera uma “catástrofe geracional que pode desperdiçar um potencial humano incalculável, minar décadas de progresso e acentuar desigualdades.”

Para a retomada, as escolas também terão de respeitar o limite máximo de alunos nas unidades e os protocolos sanitários.

Cada escola poderá optar pela reabertura regionalizada a partir de um processo de consulta com envolvimento da comunidade escolar – pais e responsáveis, estudantes e educadores.

Se a escola optar pela reabertura, os professores que tiverem interesse poderão realizar atividades com poucos alunos. Apenas participam os estudantes que tiverem anuência dos responsáveis, sendo que aqueles que fazem parte do grupo de risco devem permanecer em casa. Do mesmo modo, profissionais da educação do grupo de risco continuam trabalhando remotamente.