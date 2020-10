Botucatuense Gabriel Baralhas disputará o Brasileirão pelo Atlético-GO

Da Redação

O volante botucatuense Gabriel Baralhas, de 22 anos, é o novo reforço do Atlético Goianiense para a Série A o Campeonato Brasileiro.

Destaque do Ituano, onde disputou 21 jogos no Paulistão deste ano e marcou um gol, Gabriel Baralhas foi anunciado nesta terça-feira, 20, pelo Dragão, com um empréstimo até o final da temporada de 2021.

Em Botucatu, Baralhas teve formação no projeto social Paraná FC, mantido por Livaldo Aparecido Santos (Paraná), e depois passou pelo futsal da Associação Atlética Botucatuense (AAB). Em seguida, o volante foi para a base do Ituano.