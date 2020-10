Hospital das Clínicas de Botucatu empossa Diretoria Clínica e Comissão de Ética Médica

Marise Pereira da Silva e Dr. Evandro Pereira Palacio, respectivamente Diretora e Vice-Diretor Clínicos reeleitos para o período 2020-2022

Da Redação

O Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) recebeu na sexta-feira, 16 de outubro, a cerimônia de Posse de Diretor e Vice-Diretor Clínico e da Comissão de Ética Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) para o biênio 2020-2022, além de homenagens aos médicos aposentados no período de 2018 a 2020 e aos que faleceram durante este biênio.

Por conta do cumprimento das medidas para a prevenção da Covid-19, a cerimônia presencial teve um número restrito de participantes e todos os protocolos de segurança foram cumpridos.

A mesa diretora da cerimônia foi composta pela Diretora da FMB, Prof.ª Associada Maria Cristina Pereira Lima (Kika); pelo Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; pelo Diretor Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), Dr. Antonio Rugolo Júnior; pelo Delegado do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Dr. Paulo José Fortes Villas Boas e pelos médicos Dr.ª Marise Pereira da Silva e Dr. Evandro Pereira Palacio, respectivamente Diretora e Vice-Diretor Clínicos reeleitos para o período 2020-2022.

A cerimônia marcou também a posse da nova Comissão de Ética Médica do HCFMB, composta por: Dr. Raul Lopes Ruiz Júnior, Dr.ª Ana Claudia Kochi, Dr.ª Grasiela Bossolan, Dr. Gil Kruppa Vieira, Dr.ª Manuella Pacífico Segredo (titulares), Dr.ª Luciana Montes de Oliveira, Dr.ª Ana Gabriela Pontes Santos, Dr.ª Soraya Mayumi Sasaoka Zamoner, Dr. Fabio Joly Campos e Dr. Norimar Hernandes Dias (suplentes).

Dr.ª Marise relembrou sua trajetória no Hospital e como Diretora Clínica nos últimos anos, elencando as conquistas e desafios. “Acredito que o Evandro e eu honramos a oportunidade que nos foi dada e demos o nosso melhor, contribuindo para a melhora na qualidade da assistência de nossos pacientes, zelando pelo exercício ético e estruturado da nossa profissão e executando um trabalho organizado, com competência e seriedade. Gostaríamos de agradecer, mais uma vez, a confiança em nós depositada”.

O superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, parabenizou os eleitos e destacou a importância do trabalho da Diretoria Clínica com o corpo clínico do Complexo HC. “Temos visto a maturidade e o grande crescimento do HCFMB nos últimos anos em diversas esferas, mesmo com todos os desafios. Dr.ª Marise e Dr. Evandro puderam contribuir de forma intensa e colaborativa com a condução do Hospital. Agradeço também à Comissão de Ética Médica por todo o trabalho desempenhado e a todos que estão aqui, e que possamos continuar unidos para superar todos os desafios”.

Pela plataforma Google Meet, amigos e familiares dos médicos do HCFMB Dr. Fabio Vicente Leite e Dr. Rubens Ramos de Andrade, falecidos em 2020, puderam acompanhar algumas homenagens póstumas, pontuando o trabalho e a dedicação dos médicos durante as suas vidas. Houve o descerramento de uma placa homenageando todos os médicos diretores da Associação dos Médicos Plantonistas (AMP), e outra que denomina a sala da Associação como “Espaço de Vivência Rubens Ramos de Andrade”.

Para homenagear Dr. Fábio Vicente Leite, os alunos Paulo Victor Reis Melo e Douglas de Aguiar Manso representaram a Associação Atlética Acadêmica Carlos Henrique Sampaio de Almeida, além da exibição de dois vídeos da disciplina de Reumatologia do Departamento de Clínica Médica da FMB. Também foram lembrados os médicos aposentados falecidos Dr.ª Cleide Enoir Petean Trindade, Dr. Lino Lemônica e Dr. Marcos Augusto de Moraes Silva. Encerrando as atividades, houve o descerramento do quadro da Diretora Clínica cessante, na sala de Diretores Clínicos do HCFMB.