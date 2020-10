Mulher é morta em trailer de lanche no Monte Mor; uma grávida e um homem foram baleados

Segundo moradores, um homem a pé efetuou os disparos

Do Leia Notícias. Foto: Flávio Fogueral

De acordo com informações iniciais passada a reportagem, duas mulheres e um homem foram baleados na noite desta terça-feira, 20, em Botucatu, no Jardim Monte Mor.

Segundo relatado, as mulheres estariam em um trailer de lanches, na rotatória.

As duas foram levadas ao PS Municipal, mas uma delas, que levou 12 tiros, não resistiu e faleceu. A outra está ferida. Um homem também deu entrada com ferimentos a bala.

A vítima fatal é Romildis Silva, 40 anos, proprietária do trailer.

Leia Notícias