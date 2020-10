Grupo Caio apresenta nova concepção para parte interna de ônibus, biosseguros contra a covid-19

Novidade são itens que compõem o salão interno dos ônibus, com alta performance antiviral e antimicrobiana

Da Redação

A fabricante de ônibus Caio, por meio de sua equipe de Inovação e Produtos Especiais da Caio – OniPlus, reafirma o compromisso de apresentar soluções que supram as necessidades do mercado e da sociedade, principalmente neste momento no qual a biossegurança é fundamental.

Desde o início da pandemia, a empresa tem disponibilizado aos seus clientes, itens biosseguros, no programa denominado Caio Protect. “O objetivo macro é oferecer produtos de fácil e rápida aplicabilidade nos ônibus, aliada ao custo acessível e à garantia da proteção contra vírus e bactérias. Esse conjunto de soluções englobam as fabricantes de ônibus Caio e Busscar, marcas engajadas em tornar a mobilidade coletiva, tanto urbana quanto rodoviária, mais segura e confiável”, detalha o diretor comercial do Grupo, Paulo Ruas.

Novos itens Caio Protect

A novidade agora são itens que compõem o salão interno dos ônibus, com alta performance antiviral e antimicrobiana.

Como foi concebida a ação antiviral desses itens?

Balaústres, apoios de braços, poltronas, garras e materiais encapsulados em PVC, recebem um aditivo durante o processo de manufatura, o que confere a cada um deles a propriedade antiviral, sem alterar o design, aparência (textura), durabilidade, limpeza e manutenção desses itens.

Como foi comprovada a eficácia antiviral desses itens?

A eficácia foi comprovada por meio de estudo in vitro de atividade antiviral, realizada por laboratório certificado de acordo com a ISO 21702:2019, norma padrão que se refere à medição da atividade antiviral em plásticos e outras superfícies não porosas.

Os materiais foram submetidos a testes com vírus da mesma família do Sars-CoV-2, com genoma RNA pertencentes à família Coronaviridae, nos quais foram quantificadas as atividades virais em amostras com e sem o aditivo antiviral.

Qual o resultado desses estudos?

O laudo resultante dos testes realizados em conformidade com a ISO 21702:2019, comprova a redução de 99,9% de partículas virais nos materiais produzidos com o aditivo antiviral. “A drástica redução da atividade viral demonstra que esses materiais são altamente eficientes no combate a vírus e bactérias. O fato dos testes terem sido realizados com vírus da mesma família do Sars-CoV-2, atesta que nossos materiais são adequados para o uso cotidiano, colaborando para a segurança biológica de milhares de passageiros que utilizam o ônibus como meio prioritário de transporte”, explica o engenheiro de produto da Caio, Rafael Ting Sun Guimarães.

Mais sobre o Caio Protect

O Caio Protect foi concebido por meio de estudos realizados desde o início da pandemia, com foco no desenvolvimento de materiais e soluções técnicas que atendem à nova necessidade global. “Em especial para a Caio e Busscar, as pesquisas e parcerias com universidades foram voltadas para mitigar a propagação de vírus, bactérias e fungos no ambiente interno dos ônibus”, detalha o diretor comercial do Grupo, Paulo Ruas.

O conjunto de soluções Caio Protect já disponibiliza ao mercado, os seguintes itens de biossegurança:

– Tecido antiviral: usado em áreas que podem ter contato com os usuários, foi desenvolvido com fio de Poliamida AMINI® VIRUS-BAC OFF, inativando vírus e bactérias que entram em contato com o material. O efeito da ação antiviral é permanente (durante toda a vida útil do tecido). O material está disponível nas estampas Kaleidos Cinza, Azul e Azul / Amarelo;

– Kit de proteção da cabine do motorista, cabine do cobrador e passageiros que estão em grupo de risco: a proteção dificulta o contato direto com outros passageiros e pode ser instalada em veículos em operação. O Kit de soluções de proteção é de fácil limpeza e manutenção;

– Sinalização de assento identificado em vinil ou silk: promove o adequado distanciamento social por meio de cores que identificam os assentos que podem ou não ser utilizados, de forma rápida e com custo acessível;

– Medidor de temperatura: com tempo curto de resposta, o sensor acusa por alerta sonoro se o passageiro está ou não com a temperatura fora do padrão. Sem contato, mantém uma distância segura de outros passageiros;

– Higienizador de mãos: com sensor de aproximação e vazão ajustável, o item possui acionamento automático e capacidade para 700 ml de álcool em gel. Também disponível na versão manual (dispenser);

– Purificador de ar (plasma fotoelétrico): ar purificado, que mantém os ocupantes do salão interno do ônibus, livres de agentes nocivos como micróbios, odores e contaminação.