Hospital Unimed Botucatu Unidade II tem eleita sua primeira diretoria clínica

Unidade II foi inaugurada em março deste ano

Da Redação

A eleição aconteceu na segunda-feira, 19 de outubro, com duas chapas concorrendo aos cargos de Diretor e Vice Diretor Clinico do Hospital Unimed Botucatu Unidade II, inaugurado em março deste ano.

A nova DC foi eleita pela maioria simples de votos, após 40 dias de processo eleitoral. O pneumologista Dr. André Luis Diarcadia e o anestesista Dr. Daniel Simões ocuparão os cargos respectivamente até outubro de 2022, quando os médicos do Corpo Clinico se reúnem para nova eleição.

O Hospital Unidade II é um dos mais modernos do Estado de São Paulo, com Centro Cirúrgico com 5 salas, UTI e completa infraestrutura de Diagnóstico por Imagem e abriga também o Pronto Atendimento Adulto.

O serviço complementa o Complexo Hospitalar Unimed Botucatu, formado ainda pelo Hospital Unidade I, também com CC com 5 salas e UTIS neonatal e pediátrica e atendimento materno infantil e ginecológico especializado. A Direção Clínica desta unidade é comandada pelo pediatra Dr. José Fernando Pinheiro da Silva e seu vice, o obstetra Dr. Moisés Mendonça Neto.