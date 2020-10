Identificada mulher morta em trailer no Monte Mor

Romildis levou mais de 10 tiros

Do Leia Notícias

A mulher que foi baleada e morta na noite desta terça-feira, 20, no Jardim Monte Mor, em Botucatu, foi identificada: Romildis da Silva Souza, de 40 anos.

De acordo com informações, ela era a proprietária do “Treiler da Neguinha”, em uma praça na rotatória na Rua Hermes Fonseca, no acesso ao Monte Mor.

Romildis levou mais de 10 tiros, foi socorrida, mas não resistiu e faleceu. Uma outra mulher, que estava grávida, também ficou ferida.

Segundo a Polícia, um homem também deu entrada no Pronto Socorro com ferimentos a bala. A Polícia investiga o crime. O autor dos disparos estaria em uma moto.

Romildis havia perdido o irmão há uma semana, segundo postagem em seu perfil no Facebook.