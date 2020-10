Maioria dos participantes do Enade 2019 é de faculdades particulares

Enade é um exame feito por estudantes – ao final dos cursos de graduação

Da Agência Educa Mais Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou ontem (20) os dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019. Participaram da edição 389.843 estudantes, sendo 76% deles vindo de instituições de ensino superior particulares – ou seja, 296.421 participantes.

No Enade 2019, foram avaliados cursos de bacharelado em engenharia, arquitetura e urbanismo, ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins, além dos cursos tecnológicos nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.

Quanto à modalidade de ensino dos candidatos avaliados, as graduações presenciais continuam sendo maioria, com 95% (371.692) dos avaliados, contra 5% (18.151) dos que cursaram a graduação por meio da educação a distância (EaD).

O resultado divulgado pelo Inep também apontou que 60% dos estudantes concluintes do ensino superior que participaram do Enade receberam tiveram subsídios ou financiamentos públicos, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (ProUni). Ao todo, 84,6% (329.571) têm entre 18 e 33 anos.

Sobre o Enade

O Enade é um exame feito por estudantes – ao final dos cursos de graduação – para avaliar conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. A prova é composta de 40 questões, divididas em formação geral, que avalia aspectos da formação profissional relativas a atuação ética, competente e comprometida com a sociedade em que vive, e componente específico, voltada para as competências, habilidades e objeto de conhecimento de cada uma das áreas de conhecimento avaliadas.