Unesp de Botucatu organiza congresso sobre saúde do idoso em tempos de pandemia

O evento, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de outubro, é gratuito e 100% online

Da Redação

“Os desafios da atenção à saúde do idoso em tempos de pandemia”. Este é o tema do Congresso Internacional Interdisciplinar da Saúde do Idoso – 2020. O evento, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de outubro, é gratuito e 100% online.

Ele será exibido pelo canal do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde (NEAD.TIS) da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, no Youtube

O congresso irá utilizar a Covid-19 como fio condutor no debate do cuidado ao idoso e os impactos que o vírus traz ao sistema de saúde como um todo. Além de outros aspectos importantes como a nutrição, saúde mental e desafios na gestão de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

O evento é voltado a médicos, enfermeiros, nutricionistas e demais profissionais da saúde, como residentes, professores e alunos de graduação e pós-graduação. Como também outras pessoas da comunidade que tenham interesse no tema.

Para efetivar inscrição, o interessado pode acessar a área de eventos no site da Faculdade de Medicina de Botucatu [http://www.inscricoes.fmb. unesp.br] ou do Hospital das Clínicas da FMB [http://www.hcfmb.unesp.br/ eventosabertos].