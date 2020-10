Botucatu: polícia identifica homem que matou Edi Carlos

Este foi o segundo homicídio registrado na cidade em menos de 6 horas

Do G1

Um homem de 39 anos foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (21) no bairro Cohab I em Botucatu (SP). Este foi o segundo homicídio registrado na cidade em menos de 6 horas, pois na noite anterior, a dona de um trailer de lanches foi morta a tiros por um motociclista.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Cohab I por volta das 2h30 e encontrou Edi Carlos de Sousa Cunha (foto) caído no chão em frente à porta da casa dele. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou a morte da vítima.