Famesp abre processo seletivo para contratar enfermeiro e técnico de enfermagem

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar do estado de São Paulo (Famesp) torna públicas as inscrições de dois novos Processos Seletivos que, juntos, visam à contratação temporária e emergencial de profissionais para enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo os documentos, estas seleções buscam preencher duas vagas dentre profissionais de níveis técnico e superior nos cargos de:

Edital nº 624/2020 : enfermeiro (1);

: enfermeiro (1); Edital nº 625/2020: técnico de enfermagem (1).

Os contratados deverão desempenhar atividades em jornada de trabalho 40 horas semanais, para prestarem serviços no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais unidades com as quais o Hospital das Clínicas e a Famesp mantenha vínculo no município, com salário mensal que alterna de R$ 1.592,70 e R$ 3.022,78.

De forma gratuita, os interessados em participar devem realizar as inscrições no período de 22 a 26 de outubro de 2020, via internet, no site da Famesp. Já aos candidatos que não tiverem acesso próprio à internet, serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, para acesso à internet no Recursos Humanos da Famesp (Botucatu), localizada na rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do campus universitário da Unesp distrito de Rubião Junior, s/nº ou por meio de serviços públicos, tais como o Programa Acessa São Paulo, que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.

É importante destacar que a classificação dos participantes inscritos consistirá em análise de currículo, de caráter eliminatório, de acordo com os critérios de pontuação especificados nos editais.

Estes Processos Seletivos serão válidos por seis meses e poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período