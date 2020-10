FMVZ da Unesp de Botucatu elege nova diretoria

Chapa dos professores Meira e Mário ficou com 58,69% dos votos válidos

A chapa FMVZ MAIS: Múltipla e Coesa, formada pelos professores Cezinande de Meira, atual vice-diretor e candidato a diretor, e Mario De Beni Arrigoni, candidato a vice-diretor, obteve a maioria dos votos válidos na eleição realizada nos dias 19 e 20 de outubro e dirigirá a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu no quadriênio 2021-2025. O resultado foi divulgado após o encerramento do pleito, no final da tarde desta terça-feira (dia 20).

A chapa dos professores Meira e Mário ficou com 58,69% dos votos válidos e a chapa formada pelas professoras Eunice Oba e Ibiara Correia de Lima Almeida Paz alcançou 41,03%, seguindo a proporcionalidade de 70%, 20% e 10% dos votos válidos, respectivamente, para servidores docentes, servidores técnicos-administrativos e alunos.

Trajetória

Cezinande de Meira é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná. Possui mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela FMVZ/Unesp e pós-doutorado pela Universidade de Wisconsin-Madison, dos Estados Unidos. É Livre Docente em Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução Animal. Atua na área de Reprodução Animal, com ênfase em biotecnologia de embriões equinos e aspectos fisiopatológicos da reprodução. Já foi supervisor do Hospital Veterinário da FMVZ, diretor presidente da Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários da Unesp (Funvet) e é o atual vice-diretor da FMVZ/Unesp.

Mario De Beni Arrigoni é zootecnista formado pela FMVZ/Unesp. Possui mestrado em Nutrição Animal e Pastagem pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP e doutorado em Zootecnia pela FMVZ/Unesp. É professor titular do Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal da FMVZ, atuando principalmente nas áreas de bovinos jovens, confinamento, qualidade de carne e valor nutritivo. Foi coordenador executivo e diretor da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, câmpus de Dracena, de 2005 a 2013, e assessor chefe da Assessoria de Planejamento e Orçamento da Reitoria da Unesp, de 2013 a 2017.