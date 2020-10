Jogos tradicionais ganham versão digital: conheça os novos clássicos

Hoje, é cada vez mais fácil encontrar versões para computador e celular dos jogos

Da Redação

Os diversos jogos tradicionais lançados no último século são muito divertidos, mas pode ser um desafio organizar e tirar das caixas todas as peças, cartas e outros objetos físicos necessários para jogar.

Da mesma forma que ocorre com livros, que cada vez mais são disponibilizados de forma digital, as editoras e desenvolvedoras trabalharam para que os jogos ganhassem versões digitais nos últimos anos. Hoje, é cada vez mais fácil encontrar versões para computador e celular dos jogos mais famosos de todos os tempos.

O conceito principal e a jogabilidade continuam os mesmos – mas esses jogos permitem organizar tudo digitalmente de uma forma muito mais simples e é possível até mesmo encontrar outros jogadores online a qualquer momento.

Variedade enorme de clássicos disponíveis

O jogo de tabuleiro “Banco Imobiliário” foi um dos principais pilares de jogos dos brasileiros durante décadas e recentemente chegou até mesmo a ganhar uma versão física ativada por voz.

A nova versão digital disponível na loja da Steam inova ainda mais e conta com gráficos de alto nível em 3D que permitem que os jogadores observem a cidade crescer e ser modificada em tempo real enquanto constroem suas casas, edifícios e outras empresas de transporte.

O game ainda proporciona todo um novo nível de personalização que pode fazer as partidas durarem mais ou menos tempo, já que o jogador pode alterar o tempo de duração de uma rodada e modificar outras regras para tornar tudo ainda mais divertido.

Os jogos de cassino online são o segundo tipo de modalidade tradicional que ganhou uma versão digital atualizada com sucesso. A popularidade desses jogos se deve a diversos fatores, que vão da variedade disponível até os baixos requisitos necessários para aproveitá-los.

É possível jogar desde rodadas repletas de conhecimento matemático e desafios de alto nível com o cerebral blackjack até rodar durante horas roletas e máquinas caça-níqueis temáticas que modernizam o jogo com conceitos que vão de dragões chineses até física quântica.

Todos os jogos podem ser encontrados online ou nas principais lojas de aplicativos e outra vantagem é o fato de que eles rodam em qualquer nível de equipamento, tornando as modalidades muito acessíveis para os entusiastas.

Também disponível tanto no celular quanto no PC, “Ticket to Ride” é um dos grandes clássicos norte-americanos e é muito simples de jogar. Para vencer os jogadores precisam fazer ferrovias nos Estados Unidos com certos objetivos que devem alcançar ao longo do caminho e o jogador com mais trilhas e objetivos concluídos ganha.

A versão digital compacta o jogo de tabuleiro de forma simples na tela do computador, mas ela faz com que os objetivos de construção fiquem ainda mais claros e tudo seja ainda mais fácil de gerenciar.

Além disso, o game também conta com várias expansões de DLC que adicionam diferentes países, como Índia, Suíça e Alemanha e dão aos jogadores novos locais para construir sem ter que armazenar várias placas diferentes em seus armários.

Outro clássico que recentemente ganhou versão digital é o “Jogo da Vida”. Assim como o já mencionado “Banco Imobiliário”, o game está disponível na Steam e conta com ótimos gráficos e imagens 3D. Inclusive, a conversão para o computador foi tão bem realizada que existe até mesmo uma versão digital do famoso botão giratório do jogo, que possibilita jogar pelas mesmas regras, mas com um design animado elegante e interessante.

Vale mencionar que existe tanto um modo multijogador quanto um modo para apenas um jogador, o que significa que os entusiastas podem jogar sozinhos ou com até quatro amigos ao mesmo tempo.

Versões de jogos mais recentes também fazem muito sucesso

Além de jogos tradicionais, novos games que foram lançados apenas nos últimos anos também estão ganhando versões digitais. Existem diversos nomes que poderiam ser mencionados, mas o sucesso mundial “Exploding Kittens” é o principal.

Criado pelo famoso cartunista Matthew Inman, da popular série de webcomics “The Oatmeal”, o game quebrou recordes de financiamento coletivo no Kickstarter com mais de 8 milhões de dólares de apoiadores e rapidamente se tornou um dos novos jogos mais populares em todo o planeta.

A versão para celulares Android foi lançada há pouco tempo e conta com diversas ferramentas interessantes para os fãs. Além da tradicional arte de Inman que conquistou os fãs, o game ainda conta com novos gatinhos e expansões exclusivas.

Além disso, a versão digital permite jogar com outros entusiastas do mundo inteiro a qualquer hora, contando inclusive com um recurso que permite desafiar os oponentes para uma revanche logo após a primeira partida.

Além de “Exploding Kittens”, outros lançamentos como “Istanbul”, “Elder Sign”, “Lords of Waterdeep”, “Pathfinder Adventures” e “Star Realms” também contam com versões digitais de muita qualidade que têm conquistado cada vez mais fãs.