Botucatu: homem persegue e derruba ladrão da própria motocicleta

Caso foi registrado na Rua General Júlio Marcondes Salgado

Da Redação

Uma tentativa de furto de motocicleta terminou com o autor do crime perseguido e derrubado pelo proprietário do veículo e preso posteriormente pela Polícia Militar. O caso foi registrado na Rua General Júlio Marcondes Salgado, em Botucatu, por volta das 20 horas de quinta-feira, 23 de outubro.

Consta no relato da PM que a pessoa indiciada entrou em uma casa e furtou a motocicleta que estava na garagem, fugindo em seguida. O proprietário do veículo, ao notar que o mesmo fora levado, pegou a moto da namorada e passou a efetuar uma perseguição.

Encontrou o mesmo na Rua Quintino Bocaiúva e, ao se aproximar, chutou o veículo, o que fez com que o assaltante caísse na rua. Houve lesões no rosto e a rápida imobilização. A polícia chegou ao local momentos depois, fazendo a detenção do autor.

Após receber atendimento no Pronto Socorro Adulto, o indiciado pelo crime foi encaminhado ao Plantão da Polícia Civil e, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.