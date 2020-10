Fernando Cury discute municipalização da Rodovia Gastão Dal Farra com vice-governador

Ainda nesse encontro, o deputado debateu a criação da Região Administrativa de Botucatu

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury esteve no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, onde foi recebido pelo vice-governador, Rodrigo Garcia.

Durante o encontro, entre diversos temas tratados, o parlamentar apresentou o pedido de municipalização da Rodovia Gastão Dal Farra, em Botucatu, via de grande movimento e de ligação a diversos bairros ou equipamentos.

“Fundamental essa iniciativa para que a gente tenha mais rapidez e melhorias pontuais, garantindo assim condições ideais, tranquilidade e segurança a todos que trafegam pelo local. A rodovia é acesso para moradores, bem como para quem trabalha ou utiliza as estruturas instaladas na região oeste da cidade, como Parque Tecnológico, Embraer, Fatec e Hospital Estadual”, comentou.

De acordo com Cury, a conquista resulta em novos projetos de investimentos. “Sabemos que quando dependemos do Estado, as coisas não andam na velocidade que gostaríamos. Com a municipalização, podemos dar mais agilidade na luta por recursos para ações que vão beneficiar a população, valorizando a até atraindo mais investimentos para esse setor da cidade”, afirmou.

Ainda nesse encontro, o deputado debateu novamente a criação da Região Administrativa de Botucatu e implantação do Departamento Regional de Saúde.